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İtalyan taraftarlar 'Çalhanoğlu bizden biri' pankartı açtı. Türkiye'ye destek mesajı verdi

Sampdoria Inter maçında İtalyan taraftarların Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na açtığı pankart dikkat çekti. Türkiye'deki depremi unutmayan İtalyan futbolseverler "Suriye ve Türkiye'ye yakın. Çalhanoğlu bizden biri" pankartıyla Milli futbolcumuza destek verdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 00:03
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Serie A maçında Türkiye'ye destek

İtalyan taraftarlar 'Çalhanoğlu bizden biri' pankartı açtı. Türkiye'ye destek mesajı verdi
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Hakan Çalhanoğlu maç öncesi ısınmaya "Türkiye için dua et" pankartıyla çıktı.
Karşılaşma öncesinde Türkiye'de ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK VERDİ

Kulüpler ve birçok sporcu; depremin etkilediği iller için yardımlarını iletmeye devam ederken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük bir bağış geldi.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, depremzedeler için afet bölgesine 1 milyon TL değerinde bir yardımda bulundu.
Ayrıca tecrübeli futbolcu, sosyal medyada yaptığı vatandaşların bağış yapması yönünde teşvik edici paylaşımlar yaptı.

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