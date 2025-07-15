Serie A takımı Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde

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Serie A takımı Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde

Serie A ekiplerinden Udinese'nin milli futbolcu İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'e İtalya Serie A ekiplerinden Udinese talip oldu.

İtalyan kulübün Alman teknik direktörü Kosta Runjaic'in 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Serie A temsilcisinin ilerleyen günlerde Fenerbahçe yönetimiyle resmi temaslara başlaması ve sarı lacivertlere teklifini ileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan deneyimli futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla 110 resmi maça çıkan Yüksek, 2 gol ve 9 asist ile oynadı.

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