Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy Serie A'da ilk golünü 16. haftada Pisa ağlarına attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan milli oyuncu, İtalya'da futbolun Türkiye'ye göre daha farklı oynandığına dikkat çekti.

İlk 11'de başlaması hakkında konuşan Kılıçsoy, 'Çok heyecanlıydım. Ancak fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğumu hissediyordum." ifadelerini kullandı.

Cagliari'de mutlu olduğunu belirten 21 yaşındaki santrfor, 'Burada aile gibiyiz. Bana hep kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

İtalya'daki futbolun Türkiye'den farklı olduğuna değinen Semih Kılıçsoy, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Son olarak attığı gol sonrası yaşadığı mutluluğu tarif eden genç yıldız, 'Topun ağlara gittiğinde çıkardığı ses ve taraftarların sevinci unutulmaz bir andı. Golü tekrar tekrar izleyeceğim.' dedi.