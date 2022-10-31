Roma bitti demeden bitmedi: Verona 2 dakika daha direnemedi

Maçın 27. dakikasında Paweł Dawidowicz'in golü ile öne geçen ev sahibi ekip, golü atan futbolcunun 36. dakikada kırmızı kart görmesiyle Roma karşısında 10 kişi kaldı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Roma, Nicolo Zaniolo'nun golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 88. dakikasında Cristian Volpato'nun golüyle öne geçen Roma, uzatma dakikalarında da Stephan El Shaarawy'nin golüyle de maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Hellas Verona'da Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter ilk 11'de forma giyip 90 dakika sahada kalırken, Roma'da ise Zeki Çelik maçta süre almadı.

Bu sonucun ardından Roma, 25 puanla ligde 4. sırada yer alırken, Hellas Verona ise 5 puanla sondan ikinci sırada kendisine yer buldu.