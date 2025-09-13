Serie A'da Türk derbisi! Kenan ve Hakan'dan muhteşem goller

Serie A'nın 3. haftasında Inter ile Juventus arasında oynanan 'İtalya Derbisi' nefes kesti.

MİLLİ YILDIZLARIN GOL DÜELLOSU

Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldızın karşı karşıya geldiği derbi maç milli yıldızların gol düellosuna sahne oldu.

Juventus Lyod Kelly'nin 14. dakikada attığı golle maça hızlı başladı.

Hakan Çalhanoğlu 30. dakikada muzzam bir gole imza atarak skora eşitliği getirdi.

???? YOK ARTIK KENAN YILDIZ! pic.twitter.com/Fxt4tBkTl1 — S Sport (@ssporttr) September 13, 2025

Kısa bir süre sonra sahneye çıkan Kenan Yıldız milli takım kaptanına cevap vererek Juventus'un ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını sağladı.

???? NELER OLUYOR NELER!



Hakan Çalhanoğlu'ndan ENFES GOL! ???? pic.twitter.com/1GwrKhedAZ — S Sport (@ssporttr) September 13, 2025

İkinci yarıda büyük çekişmeye sahne olan maçın 65'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu bir kez daha beraberlik golünü attı.

THURAM KARDEŞLER SAHNEYE ÇIKTI

Inter bu golden 12 dakika sonra Marcus Thuram ile maçta ilk kez öne geçti. Ancak konuk ekibin üstünlüğü çok sürmedi.

Marcus Thuram'a cevap, Kenan Yıldız'ın asistinde kardeşi Kephrem Thuram'dan geldi.

SON GÜLEN JUVENTUS OLDU

Derbi maçta son sözü Juventus'un genç yeteneği Vasilije Adzic söyledi ve Torino ekibi 4-3'lük skorla 3 puanı cebine koydu.

'İTALYA DERBİSİ'NDE MAÇIN ADAMI KENAN YILDIZ SEÇİLDİ

Kenan Yıldız 1 gol, 1 asistlik performansıyla 'İtalya Derbisi'nde maçın adamı seçildi. Milli oyuncu maç sonrası ödülü aldıktan sonra Serie A'nın resmi hesabı aracılığıyla teşekkür etti.