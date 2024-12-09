Şerif Gören’in cenaze töreninde Halil Ergün gözyaşlarına boğuldu! Konuşmakta zorluk çekti

Evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan yönetmen Şerif Gören, apar topar hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından Gören'in vefat haberini duyurmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SANAT CAMİAASI YASA BOĞLDU

Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden Şerif Gören son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene; Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde dikkat çeken isimlerden Halil Ergün ve Nur Sürer gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmakta zorlanan usta oyuncu Ergün "Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi.