Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2012/57 Esas - KARAR NO : 2023/77
Davacı vekili tarafından açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda isimleri bildirilen davalıların, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilememiş olup, karar tebliği yapılamamıştır.
DAVALILAR : 1- İBRAHİM IŞIK Boğazkent Belediyesi Serik/ ANTALYA
2- NAZIR SUHA ERSOY Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
3- MEHMET ÜNAL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
4- SADIK ÖZKAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
5- ŞAHİN KONT Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
6- MUSTAFA TOPAL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
7- CAFER NAYCI Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
8- SELAHATTİN DOĞAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
9- HASAN YAVUZ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
10- SÜLEYMAN BİNLİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
11- NAZMİYE YALÇIN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
12- İHSAN ÖZYAŞLI Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
13- CEVDET GÖRBİL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
14- HALİL ÇIĞIR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
15- HATİCE AKMAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
16- ASIM YENDİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
17- EMRE KAYNAR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
18- RIZA ÇETİNKAYA Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
19- NESRİN CESUR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
20- SEVİLAY ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
21- SERPİL ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
22- AZİZ ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
23- MUSTAFA ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
24- SİBEL ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
25- MEHMET İLTAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
26- MUHARREM AYGÜN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
27- SÜLEYMAN TUĞRAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
28- KAMUL SUALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
29- RAİF AY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
30- ASTRİD İRENE YÜKSEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
31- KEMAL ERDOĞAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
32- AYŞE USTALAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
33- ERCAN PEKER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
34- AYNUR KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
35- ERK KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
36- EMRE KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
37- MEHMET KARACADAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
38- ALİ NİYAZİ ÜLKÜ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA
39- CEMAL SENEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
40- FATMA FİLİZ GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
41- OSMAN GENÇOSMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
42- İZZET BOYACIOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
43- MUHAMMER DOLMACI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
44- MEHMET VEYSİ ALMA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
45- MUSTAFA ŞENGÜL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
46- ORHAN ÖZKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
47- HASAN GÖKMENOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
48- İSMAİL BANKOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
49- AYŞE OYA ARUMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
50- HATİCE ÖZDORUK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
51- FİKRET ÖZBEK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
52- AYLA GÜNAYDIN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
53- MUSTAFA KARA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
54- MUSTAFA YÜCEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
55- MEHMET TOMAÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
56- FATMA MEBRURE YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
57- NACİ GÜRHAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
58- MUHARREM DEVECİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
59- CEREN LİVANELİOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
60- EMMA BARBARA BÖRGER WİRTZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
61- LÜTFİ GÜRKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
62- NECATİ ŞENMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
63- KEMAL GÜRKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
64- ÖMER NACİ UĞURAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
65- RECEP ATAKLIOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
66- İBRAHİM ŞENCAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
67- MEHMET YILDIRIM Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
68- NURİ BİLDİK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
69- NEJLA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
70- ALİ KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
71- FATMA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
72- MUZAFFER KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
73- BAHTİYA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
74- HASAN TURAN BALCI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
75- MUSTAFA NURİ ARAS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
76- YAŞAR BAKİ CENGİZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
77- AHMET KARAKAŞLI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
78- MEHMET ZEKİ ÖZKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
79- GÜLSEN ACAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
80- ALİ ŞAHİN BACAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
81- CAHİT ORY BAŞARAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
82- FATMA BEYZA ACUNSAL Boğaazak Köyü Serik/ ANTALYA
83- HASAN UĞUR ETİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
84- YILMAZ ETİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
85- SELEHATTİN KUTSAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
86- SAVAŞ ÖNAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
87- GÜLCAN İMAMOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
88- MUALLA ERÜNLÜ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
89- EVRA ÖZDEMİR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
90- NURETTİN ADIGÜZEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
91- MEHMET USLU Merkez Mah. 2078 Sokak N:27 Serik/ ANTALYA
92- ATA ARUZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
93- İBRAHİM DOLUNAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
94- ALİ TIKIRDIK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
95- MEHMET ALİ BOŞGELMEZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
96- CEVDET ÇETİNER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
97- NURAN PİRİNÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
98- İSMAİL MUSTAFA AKOL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
99- SÖZER DURAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
100- TÜRKAN GENCER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
101- BEHİYE BEYHANÇAĞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
102- ZİNET ÇINARLI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
103- OSMAN PINAR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
104- SÜLEYMAN DÖNMEZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
105- ATTİLLA ARMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
106- RABİA ALTINPINAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
107- GÖKALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
108- HALİME ÇALIŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
109- HAYRİ TOLGA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
110- ÜNSAL TOLGA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
111- KAMİL GÜLERSOY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
112- BAYSAL ÖZGEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
113- HÜSEYİN AVNİ YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
114- ŞEMSETTİN BARS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
115- NURETTİN ADIGÜZEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
116- MUSTAFA ÖZBEY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
117- CEVDET ASLAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
118- SALİH İLHAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
119- HÜSEYİN ERDEM Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
120- NESNA EROĞLU Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
121- MARİ ASLANGÜL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
122- ZEHRA GÜLENGENÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
123- MEHMET YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
124- AYKAN TUNCER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
125- ÇETİN YÜCEEVREN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
126- A.RUHİ İNANÖZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
127- SANİYE İNALÖZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
128- PERUZ ATAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
129- İBRAHİM KORALP ERÜNLÜ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA
130- BAYSAL ÖZGEN Boğazak KöyüSerik/ ANTALYA
131- SÜLEYMAN HACIHABİPOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
132- ŞEMSETTİN BARS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
133- CEVAT ASLAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
134- OSMAN GÖKÇEOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
135- ÖZER DURAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
136- FATMA NURİYE GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
137- SÜREYYA ÇELİKBAŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
138- ALPER ÜRESİNLER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
139- RAFİ MİLLETSEVER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
140- NEVZAT YAĞCI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
141- KAMUL SUALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
142- NURTEN KANDAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
143- MUHİT NİYAZİ ÖNEM Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
144- OSMAN BİNLİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA
145- AHMET GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
146- HAYDAR YETER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
147- MEHMET YÜCEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
148- MUSTAFA ŞENGÜL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
149- ŞÜKRAN ÖZDEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA
150- ÜNAL DURUÖZ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA
151- ÜNSAL KAYAYLALI Boğazak Beldesi Serik/ ANTALYA
Hüküm:
- Asıl dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/322 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/826 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/821 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/822 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/825 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/823 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- Birleşen Mahkememizin 2007/824 esas sayılı dava dosyasında;
Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,
- 6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi ve 29437 sayılı Yazı İşleri Yönetmeliğinin 207. maddesineyargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra yazı işleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilmesine,
Dair,6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 343 üncü maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilmek üzere sunulacak dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmişve mahkememiz kararı davacı vekili Av. Hüseyin CEBECİ tarafından temyiz edilmiş olup, yukarıdaadıgeçendavalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023(Karar Tarihi)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110073