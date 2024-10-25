Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 / 00:01

SERİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2012/57 Esas - KARAR NO : 2023/77

Davacı vekili tarafından açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda isimleri bildirilen davalıların, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilememiş olup, karar tebliği yapılamamıştır.

DAVALILAR : 1- İBRAHİM IŞIK Boğazkent Belediyesi Serik/ ANTALYA

2- NAZIR SUHA ERSOY Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

3- MEHMET ÜNAL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

4- SADIK ÖZKAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

5- ŞAHİN KONT Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

6- MUSTAFA TOPAL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

7- CAFER NAYCI Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

8- SELAHATTİN DOĞAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

9- HASAN YAVUZ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

10- SÜLEYMAN BİNLİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

11- NAZMİYE YALÇIN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

12- İHSAN ÖZYAŞLI Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

13- CEVDET GÖRBİL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

14- HALİL ÇIĞIR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

15- HATİCE AKMAN Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

16- ASIM YENDİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

17- EMRE KAYNAR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

18- RIZA ÇETİNKAYA Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

19- NESRİN CESUR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

20- SEVİLAY ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

21- SERPİL ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

22- AZİZ ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

23- MUSTAFA ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

24- SİBEL ALPAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

25- MEHMET İLTAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

26- MUHARREM AYGÜN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

27- SÜLEYMAN TUĞRAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

28- KAMUL SUALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

29- RAİF AY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

30- ASTRİD İRENE YÜKSEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

31- KEMAL ERDOĞAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

32- AYŞE USTALAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

33- ERCAN PEKER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

34- AYNUR KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

35- ERK KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

36- EMRE KOÇAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

37- MEHMET KARACADAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

38- ALİ NİYAZİ ÜLKÜ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA

39- CEMAL SENEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

40- FATMA FİLİZ GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

41- OSMAN GENÇOSMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

42- İZZET BOYACIOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

43- MUHAMMER DOLMACI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

44- MEHMET VEYSİ ALMA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

45- MUSTAFA ŞENGÜL Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

46- ORHAN ÖZKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

47- HASAN GÖKMENOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

48- İSMAİL BANKOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

49- AYŞE OYA ARUMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

50- HATİCE ÖZDORUK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

51- FİKRET ÖZBEK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

52- AYLA GÜNAYDIN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

53- MUSTAFA KARA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

54- MUSTAFA YÜCEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

55- MEHMET TOMAÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

56- FATMA MEBRURE YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

57- NACİ GÜRHAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

58- MUHARREM DEVECİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

59- CEREN LİVANELİOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

60- EMMA BARBARA BÖRGER WİRTZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

61- LÜTFİ GÜRKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

62- NECATİ ŞENMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

63- KEMAL GÜRKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

64- ÖMER NACİ UĞURAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

65- RECEP ATAKLIOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

66- İBRAHİM ŞENCAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

67- MEHMET YILDIRIM Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

68- NURİ BİLDİK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

69- NEJLA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

70- ALİ KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

71- FATMA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

72- MUZAFFER KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

73- BAHTİYA KUŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

74- HASAN TURAN BALCI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

75- MUSTAFA NURİ ARAS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

76- YAŞAR BAKİ CENGİZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

77- AHMET KARAKAŞLI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

78- MEHMET ZEKİ ÖZKAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

79- GÜLSEN ACAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

80- ALİ ŞAHİN BACAK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

81- CAHİT ORY BAŞARAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

82- FATMA BEYZA ACUNSAL Boğaazak Köyü Serik/ ANTALYA

83- HASAN UĞUR ETİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

84- YILMAZ ETİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

85- SELEHATTİN KUTSAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

86- SAVAŞ ÖNAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

87- GÜLCAN İMAMOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

88- MUALLA ERÜNLÜ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

89- EVRA ÖZDEMİR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

90- NURETTİN ADIGÜZEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

91- MEHMET USLU Merkez Mah. 2078 Sokak N:27 Serik/ ANTALYA

92- ATA ARUZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

93- İBRAHİM DOLUNAY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

94- ALİ TIKIRDIK Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

95- MEHMET ALİ BOŞGELMEZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

96- CEVDET ÇETİNER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

97- NURAN PİRİNÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

98- İSMAİL MUSTAFA AKOL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

99- SÖZER DURAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

100- TÜRKAN GENCER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

101- BEHİYE BEYHANÇAĞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

102- ZİNET ÇINARLI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

103- OSMAN PINAR Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

104- SÜLEYMAN DÖNMEZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

105- ATTİLLA ARMAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

106- RABİA ALTINPINAR Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

107- GÖKALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

108- HALİME ÇALIŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

109- HAYRİ TOLGA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

110- ÜNSAL TOLGA Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

111- KAMİL GÜLERSOY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

112- BAYSAL ÖZGEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

113- HÜSEYİN AVNİ YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

114- ŞEMSETTİN BARS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

115- NURETTİN ADIGÜZEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

116- MUSTAFA ÖZBEY Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

117- CEVDET ASLAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

118- SALİH İLHAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

119- HÜSEYİN ERDEM Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

120- NESNA EROĞLU Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

121- MARİ ASLANGÜL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

122- ZEHRA GÜLENGENÇ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

123- MEHMET YILMAZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

124- AYKAN TUNCER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

125- ÇETİN YÜCEEVREN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

126- A.RUHİ İNANÖZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

127- SANİYE İNALÖZ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

128- PERUZ ATAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

129- İBRAHİM KORALP ERÜNLÜ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA

130- BAYSAL ÖZGEN Boğazak KöyüSerik/ ANTALYA

131- SÜLEYMAN HACIHABİPOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

132- ŞEMSETTİN BARS Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

133- CEVAT ASLAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

134- OSMAN GÖKÇEOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

135- ÖZER DURAN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

136- FATMA NURİYE GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

137- SÜREYYA ÇELİKBAŞ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

138- ALPER ÜRESİNLER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

139- RAFİ MİLLETSEVER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

140- NEVZAT YAĞCI Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

141- KAMUL SUALP ERGİ Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

142- NURTEN KANDAL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

143- MUHİT NİYAZİ ÖNEM Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

144- OSMAN BİNLİ Boğazkent Beldesi Serik/ ANTALYA

145- AHMET GENÇOSMANOĞLU Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

146- HAYDAR YETER Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

147- MEHMET YÜCEL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

148- MUSTAFA ŞENGÜL Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

149- ŞÜKRAN ÖZDEN Boğazak Köyü Serik/ ANTALYA

150- ÜNAL DURUÖZ Boğazak Köyü Serik/ANTALYA

151- ÜNSAL KAYAYLALI Boğazak Beldesi Serik/ ANTALYA

Hüküm:

Asıl dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/322 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/826 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/821 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/822 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/825 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 44,30 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 135,60 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/823 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

Birleşen Mahkememizin 2007/824 esas sayılı dava dosyasında;

Davacının davasının reddine, a) Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan 24,40 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 155,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, b) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, c) Davalı taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 9.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine,

6100 sayılı HMK'nun 333. Maddesi ve 29437 sayılı Yazı İşleri Yönetmeliğinin 207. maddesineyargılama gideri için tahsil edilen paranın kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra yazı işleri müdürü tarafından ilgilisine iade edilmesine,

Dair,6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 343 üncü maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesi aracılığıyla mahkememize gönderilmek üzere sunulacak dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmişve mahkememiz kararı davacı vekili Av. Hüseyin CEBECİ tarafından temyiz edilmiş olup, yukarıdaadıgeçendavalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2023(Karar Tarihi)