Serik Belediyespor TFF 1. Lig'e yükseldi

Ligin 34. ve son haftasında Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı çok sayıda taraftar, Serik Çınaraltı Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

TARAFTARLARDAN KUTLAMA

Maçın sona ermesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu meşaleler yakarak, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle kutladı. Kutlamalara Çınaraltı Meydanı'ndan geçen araçlar da korna sesleriyle eşlik etti.

Müsabakayı taraftarlarla izleyen ve kutlamalara eşlik eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, burada yaptığı konuşmada, takımın şampiyon olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.