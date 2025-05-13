Serik'te tartışma kanlı bitti

Kaynak: İHA
Serik'te tartışma kanlı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Salih S., elindeki bıçakla Hakan Y.’yi yaraladı. Saldırgan "Ben yaptım" diyerek polise teslim oldu.

Olay, Orta Mahalle Çınaraltı meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan münakaşanın kavgaya dönüşmesi sonucu Salih S. yanında getirdiği bıçakla Hakan Y.'yi bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sol kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve tedavi altına alınan Hakan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Salih S. olay yerinde polislere 'ben yaptım' diyerek elindeki bıçağı ile polise teslim oldu. Polis ekipleri, Salih S.'yi gözaltına aldı.

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