Serinlemek için denize değil mağaraya giriyorlar. Dışarısı 45 içerisi 12 derece

2024 yılının yaz mevsimi bitmek bilmemesinin yanı sıra yurt genelinde aşırıcı sıcaklıkların da yaşanmasına neden olmaya devam ediyor. Kıyı kentlerinde vatandaşlar çareyi deniz girmekte bulurlarken denize kıyısı olmayan kentlerdeki vatandaşlar ise çareyi göller ve baraj kanallarına girmekte buluyorlar. Bu durum yer yer can kayıplarına neden olsa da sıcaktan bunalan vatandaşlar bu tehlikeyi de göze alıyorlar.

Iğdır’da ise vatandaşlar ne denize ne havuza ne de barajlara giriyor. Dışarıda hava sıcaklıklarının 40-45 derecelere kadar çıktığı Iğdır’da, Tuzluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tuz Mağaralarında hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçülüyor.

Vatandaşlar bu mağaralara girerek aileleri ile hem vakit geçiriyor hem de sıcak havadan kaçınıyor. Tuzluca ilçesindeki Tuz terapi Merkezi Müdürü Tuğrul Aras, son 3 ayda da 60 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Aras, "Ziyaretçiler burayı sağlık turizmi açısından, astım, bronşit, koah hastalıklarına tedavi merkezi olarak gördüklerinden ziyaret ediyorlar. Doğal güzellikleri nedeniyle de buraya geliyorlar. İçerisi sabit 12 derece sıcaklığa sahip, dışarıda 40-45 derece sıcaklık varken insanlar içeriye girip serinleyebiliyor." dedi.

Mağaraların yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden de ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Genellikle çevre illerden ve yurt dışından gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan buraya tedavi amaçlı gelenler var. Buraya gelene kadar tuz mağarası neymiş diyorlar, içeriye girdiklerinde büyülenip çıkıyorlar. Buraya gelenler kesinlikle tavsiye ediyorlar." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Sümeyye Genç de Iğdır'a misafir olarak geldiğini, arkadaşlarıyla mağarayı gezdiklerini anlattı.