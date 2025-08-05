Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da on yedi yaşındaki Samir Yadi, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Samir Yadi, akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu Yadi, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Yadi'nin cansız bedeni bulundu. Samir Yadi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Serinlemek için girdi! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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