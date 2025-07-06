Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA
Serinlemek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız beldesine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında serinlemek için suya giren Berat Özkan (26) kısa süre gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde bot, su altında dalgıçların çalışmaları sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırlen, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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