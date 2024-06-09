Serinlemek için girdiği barajdan cansız bedeni çıktı

Olay, Kumlu ilçesi Keli Mahallesi'nde bulunan barajda yaşandı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek için baraja giren yabancı uyruklu bir kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi sonrası bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, 24 yaşındaki erkek şahsın cansız bedenini 1 saat 50 dakika süren çalışma sonrası bularak barajdan çıkardı.

Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.