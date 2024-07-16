Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Samsun'da 37 yaşındaki adam serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti.

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde serinlemek amacıyla denize giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu, 14 Temmuz Pazar günü gözden kayboldu. Denizde kaybolan Mutlu’yu bulmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi seferber oldu.

İki gün süren arama çalışmaları sonucunda, Burhan Mutlu’nun cansız bedeni Golf Kulübü mevkisinde denizin 100 metre açığında bulundu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Mutlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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