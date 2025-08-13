Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren bir genç boğuldu.

Olay, Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi.

aw517016-01.jpg

Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren V.Ö. (21) bir süre sonra gözden kayboldu.

Boğulma tehlikesi geçirmişti: 2 gün sonra acı haber geldi!Boğulma tehlikesi geçirmişti: 2 gün sonra acı haber geldi!

Haber verilmesi üzerine olay yerine JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede gencin cansız bedenini, 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış şekilde buldu. V.Ö'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! İktidara ağır sözlerle yüklendi
Fatih Erbakan açtı ağzını yumdu gözünü! İktidara ağır sözlerle yüklendi
Sivas’ta çiftlik yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Çiftlik yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Resmi açıklama geldi
MHP'de beklenmedik istifa!
MHP'de beklenmedik istifa!