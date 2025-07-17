Serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti



Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na gelen Irak uyruklu Omar Abdülletif Talib, sıcak havadan bunalarak serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Talib'i gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı polis dalgıç ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Omar Abdüllatif Talib'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.