Serinlemek için girdiği kanalda kayboldu

Olay, dün akşam saatlerinde Ünlü Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yahya Akmeşe, evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına serinlemek amacıyla girdi.

Yüzme bilmediği belirtilen Akmeşe, kısa bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, dün yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Gece karanlığının bastırması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bu sabah tekrar başlatıldı. Yahya Akmeşe'nin yakınları da ekiplerin arama çalışmalarını endişeyle takip ediyor.