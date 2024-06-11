Serinlemek için girdiği sulama kanalı sonu oldu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Salih sıcaklardan bulanarak Levent Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.

Salih, bir süre sonra akıntıya kapılarak yardım çığlıkları attı. Durumu fark eden arkadaşları hemen ekiplere haber verdi. Ekipler gelene kadar Salih su içinde kayboldu. Olay yerine gelen ‘Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı.

Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.

Salih’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ailesinin çaresiz bekleyişi ise yürekleri dağladı.