Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde sulama kanalında meydana gelen olayda, sıcak havadan bunalan Umut Karalı, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

SUDA ÇIRPINDI SONRA KAYBOLDU

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karalı, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Umut Karalı sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bilinci kapalı olan Karalı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Umut Karalı, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.