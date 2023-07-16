Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

İsmet paşa Mahallesi'nde dün akşam sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmalarda bir sonuç çıkmadı. Gencin yakınları ise bu sabah Biberli'yi Yeşiloba Mahallesi'nde hareketsiz buldu. Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Biberli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Biberli’nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BOĞULMA VAKALARI ARTTI

Yaz ayının gelmesiyle beraber Türkiye’nin dört bir yanında artan sıcaklar nedeniyle vatandaş serinlemek için kendini denizlere, sulama kanallarına, derelere atıyor. Yüzme bilmeyenler veya akıntıya kapılanlar hayatlarını kaybediyor. Neredeyse her gün en az 3 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybediyor.

GİRİLMEMESİ GEREKEN SULAMA KANALLARI VE DERELERE GİRİYORLAR

Vatandaş artan sıcaklıklar nedeniyle girilmemesi gereken tehlikeli sulama kanallarına derelere girip boğulma tehlikesi geçiriyor belediyeler önlem almaya çalışsa da başarılı olamıyor.