Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Kaynak: DHA
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Yahya Akmeşe akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Akmeşe'nin bulunması için inceleme başlattı.

Dün akşam saatlerinde, Ünlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Yahya Akmeşe, serinlemek için evlerinin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

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Yüzme bilmediği ifade edilen Akmeşe, bir süre sonra gözden kaybolarak akıntıya kapıldı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dün yapılan aramalardan sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bu sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekiplerin kanalda sürdürdüğü arama çalışmalarını, Akmeşe'nin yakınları da takip ediyor.

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