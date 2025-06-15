Serinlemek için girdikleri kanalda kayboldular! Ekipler akıntıda onları arıyor

Kaynak: DHA
Serinlemek için girdikleri kanalda kayboldular! Ekipler akıntıda onları arıyor

Şanlıurfa’da serinlemek için sulama kanalına giren 1’i çocuk 2 kişi akıntıya kapıldı. Ekipler akıntıya kapılan 2 kişi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen Bünyamin Çiçek (13) ve ismi öğrenilemeyen kişi sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri öne sürülen 2 kişi, bir süre akıntıya kapılıp kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye AFAD ve su altı arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanal çevresinde yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipleri, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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