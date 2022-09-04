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Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu

Adana’da serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 22:50
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Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu

Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Verde (18) ile Abdurrahman Verde (15) arkadaşlarıyla birlikte yapay sulama göletine yüzmek için girdi. 2 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 2 kardeşin cesedini buldu. Olay yerine gelen aile gözyaşı dökerken cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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