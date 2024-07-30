Serinlemek için su kuyusuna giren genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Serinlemek için su kuyusuna giren genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde serinlemek amacıyla su kuyusuna giren 18 yaşındaki Mikail Kafa, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Yatağan ilçesinin Cazkırlar Mahallesi Kocagedik mevkisinde gerçekleşti. Serinlemek için su kuyusuna giren Mikail Kafa’nın uzun süre kuyudan çıkmaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından su kuyusundan çıkarılan Mikail Kafa’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kafa’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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