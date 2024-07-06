Serinlemek isterken canından oldu

Kaynak: İHA
Serinlemek isterken canından oldu

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Cesedin kaybolduğu yerin 43 kilometre uzağında bulunması şaşkınlık yarattı.

Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında 29 yaşındaki İzzet Başgök sıcak havalardan bunalınca serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök'ün cesedi, kaybolduğu mahalleden 43 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu.

Kanaldan çıkarılan Başgök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

aw241198-01.jpg

hh.jpg

Son Haberler
Fidan'dan Azerbaycan'da kritik görüşmeler Gündem
Fidan'dan Azerbaycan'da kritik görüşmeler
Alman polisinden Türklere tehdit gibi uyarı Spor
Alman polisinden Türklere tehdit gibi uyarı
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçirdi Gündem
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçirdi
Adana'da dolmuşçulardan eylem Yerel Haberler
Adana'da dolmuşçulardan eylem
Dünyanın çatısını çöpler sardı. Everest'teki 50 ton çöp toplanılmya çalışılıyor Dünya
Dünyanın çatısını çöpler sardı. Everest'teki 50 ton çöp toplanılmya çalışılıyor
İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu Ekonomi
İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma tamamlandı Gündem
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma tamamlandı