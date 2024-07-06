Serinlemek isterken canından oldu

Haliliye ilçesine bağlı Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarında 29 yaşındaki İzzet Başgök sıcak havalardan bunalınca serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.
Başgök, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler tarafından yapılan arama sonucunda, Başgök'ün cesedi, kaybolduğu mahalleden 43 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Karaali Mahallesi yakınlarında bulundu.
Kanaldan çıkarılan Başgök'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.