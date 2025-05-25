Serinyıl Grup’tan Aksaray’da büyük yatırım! 20 bin metrekarelik dev fabrika geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serinyıl Grup’tan Aksaray’da büyük yatırım! 20 bin metrekarelik dev fabrika geliyor

Aksaray’da Serinyıl Grup’un “Serinyıl Plast” tesisi için temel atıldı. 20.000 metrekarelik dev yatırım, istihdamı artıracak, ihracatı güçlendirecek ve bölge sanayisini kalkındıracak.

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Aksaray, sanayi gücünü büyütmeye devam ediyor. Önde gelen sanayi firmalarından Serinyıl Grup, plastik enjeksiyon sektöründe büyük bir yatırıma imza atarak dikkat çekti. “Serinyıl Plast” adlı yeni üretim tesisinin temeli, geniş katılımlı bir törenle atıldı.

Yaklaşık 20.000 metrekarelik alanda kurulacak tesis, 5.626 metrekare kapalı alana sahip olacak. Modern altyapısı ve ileri teknoloji üretim hatlarıyla öne çıkan bu tesisin, sadece Aksaray’a değil, Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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Serinyıl Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz, yatırımın vizyoner bir büyüme stratejisinin parçası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Yatırımımız, şirketimizin küresel büyüme stratejisini destekleyecek, pazar konumumuzu güçlendirecek, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler üretmemizi, ihracat pazarlarımızı genişletmemizi ve yeni istihdam fırsatları yaratmamızı sağlayacak. Aksaray’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun.”

Tesisin üretime başlamasıyla yerel istihdam artacak ve ihracata dayalı büyüme hedefleri güçlenecek. Serinyıl Grup’un bu adımı, Aksaray’ın sanayi haritasında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak.

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Aksaray, özellikle plastik enjeksiyon sanayisinde bu tür yatırımlarla adını daha çok duyurmaya hazırlanıyor. Yeni tesisin tamamlanmasıyla bölgedeki sanayi yatırımlarının da ivme kazanması bekleniyor.

Serinyıl Grup’un bu büyük hamlesi, yalnızca bir fabrika yatırımı olmanın ötesinde, bölgesel kalkınma, sürdürülebilir üretim ve küresel rekabetçilik açısından da büyük önem taşıyor.

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