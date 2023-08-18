Serkan Asan Pendikspor'a kiralandı

Trabzonspor, futbolcusu Serkan Asan'ı Pendikspor'a kiraladı.

Serkan Asan Pendikspor'a kiralandı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor, yarın gece İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi, oyuncusu Serkan Asan’ı, Trendyol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Pendikspor’a kiralık olarak verdi.
Bu futbol sezonunu ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan İstanbul ekibi Pendikspor’da geçirecek olan sağbek Serkan Asan ile ilgili, bu anlaşmanın boyutunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bordo Mavililer’in altyapısında yetişen 25 yaşındaki U21 Türkiye Milli takım oyuncusu Asan'ın, gerekirse, Pendikspor’un bu Pazar akşamı Beşiktaş deplasmanında kadroya alınabileceği öğrenildi.
Trabzonspor ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Serkan, Türkiye A Milli takımı hariç tüm yaş gruplarında 157 kez ay yıldızlı formayı giydi. Zaman zaman sağ kanatta hücum da oynayan Serkan’ın milli forma altında 34 de golü bulunuyor.

Serkan, bir ara Trabzonspor'un pilot takımlarından 1461 Trabzon takımının da formasını giymişti.

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