Serkan İnci'den Mehmet Şimşeğe vergi önerisi

Her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarmanın faturasını vatandaşlara kesen AKP hükümeti, faiz artırımından da istediği çözümü bulamayınca çareyi ÖTV ve KDV’leri arttırma yoluna giderek bulmaya çalışıyor.

Kamuoyunda ve sosyal medyada AKP saflarından da kötü giden ekonomi eleştirilerine bir başka bakışta İnci Sözlüğün kurucusu ve bir dönemin sıkı AKP’lisi olarak bilinen Serkan İnci’den geldi.

İnci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeği etiketleyerek, 3 yıldan fazla süredir yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bir defaya mahsus olmak üzere bin Dolar veya bin Euro ek vergi vermelerini talep etti. Herkesin buna borçlu olduğunu paylaşan Serkan İnci’nin paylaşımı şu şekilde:

“3 yildan fazladir Yurtdisina yerlesik Turk vatandaslarina;

Bir defaya mahsus 1000$ / 1000€ ek vergi gelmesi fikrini destekliyorum.

Herkes bu vatana, bu kadarini borclu.

Kimsenin itiraz edecegini de zannetmiyorum.

Boylece ekonomi ve deprem yardimlarina bir can olunur.

Sn @memetsimsek

bu konuyu gundeme almanizi tavsiye ediyorum.

Guvenilir ve seffaf bir devlet fonu kurup bu organizasyonu yapabilirsiniz.

Yurtdisina yerlesik Turk vatandaslari 6 ay icerisinde, 1000$/1000€ ek vergi odemesi zorunlu kilinir.

Bu kis millet biraz nefes alabilir.”