Serkan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Serkan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Serkan ne demek? Serkan isminin anlamı nedir?

SERKAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Serkan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Asil bir soydan gelen kimse.

SERKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Serkan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Serkan adını koymak caizdir.

SERKAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Serkan ismindekiler özgürlüğüne düşkündür ve herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir.

Serkan isimli kişiler zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur.

Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.