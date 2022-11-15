Sakarya'nın hocası taraftarla tartıştı. Tepki gelince ne dediğini açıkladı

Son 3 haftada 3 mağlubiyeti bulunan Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında mutlaka kazanması gereken maçta Çaykur Rizespor'u Sakarya Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Saat 20.00'de başlayan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Serkan Özbalta, maçı ve maç sonu taraftarla yaşanan gerginlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbalta, "Birkaç mağlubiyetten sonra puan almak her açıdan önemliydi. Kaliteli bir rakip olduğunu biliyorduk. Buna göre çalıştık ve maçtan sonra baktığımda çalıştığımız gibi bir karşılaşma oldu. Oyuncularım reaksiyon verdi. Taraftarların serzenişi oldu ama ülkemizde bunlar normal. Her şeyi yaptı oyuncularım. 4 pozisyonumuz var net olarak. Rize’nin birkaç şutu var net olmayan. Bazı durumlar da elimizde olmuyor maalesef. Rizespor’un takım olarak boyu çok uzun. Bu onların artısıydı. Kadro mühendisliğimizi de bunu baz alarak yaptık. Savunma bloğumuzdan seken topların dışında hava toplarında etkili olmaya çalıştılar. Ben takımımın reaksiyonundan oldukça memnunum. İyi bir mücadelenin dışında, iyi pozisyonlar yakaladık. Taraftarlar ne olursa olsun takımı desteklesin, bu oyuncular bunu hak ediyor."

Maçın bitiminde taraftarlara bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Aynı tepki sizin kardeşinize verilseydi siz ne tepki verirsiniz dedim. Oyuncular forma için her şeyi yapmaya çalışıyor, onlara destek olmamız lazım. Bizim örf adetlerimizde her şey bitti, ölsün bitsin algısı yok. Taraftarlarımızdan bu konuda dikkat etmelerini istiyorum. Bazı şeyleri gerçekten değiştirmemiz lazım.

Polemik gibi gözüktü ama öyle değil, ben bana yakın olan taraftarlara bir şeyler anlatmak ve fikirlerini değiştirmek istedim. Bazen oyuncular olumsuz şeyler yapabilir, üzerine gitmek doğru değil. Donkor, sahaya hasta bir şekilde çıktı. Çağlayan’ın sakatlığı vardı. Geçen sene 90 milyon para harcadı Manisa FK, az kalsın düşüyordu ligden bu tarz durumlar bize örnek olmalı. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Taraftarlar kendilerini oyuncuların yerine koymalarını rica ediyorum. Bazı noktalara gitmek için adım adım gitmek gerekiyor. Soyunma odasında birbirlerini sahiplenen bir takım vardı. İkinci yarıda da aynısını istedik takımdan. Kontraları yakaladığımızda daha farklı bitirebilsek daha başka şeyler konuşurduk." ifadelerini kullandı.