Ensarioğlu, dikkatleri üzerine çeken açıklamasında şunları söylemişti:

"Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz.

Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum. Ancak neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler."

Galip Ensaroğlu'nun söz konusu açıklamasını yaptığı videoyu izleyenlerin AKP içinde Hakan Fidan'a karşı ciddi bir blok oluştuğunu düşünmesinin çok yanlış olacağına dikkat çeken Serkan Yıldız, “Bu bir protesto değildir. Bu kurnazca planlanmış bir siyaset sahnesidir” dedi. Ensarioğlu’nun açıklamasını mercek altına alan güvenlik ve istihbarat uzmanı Serkan Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı:

İstihbarat analizinde "görünürdeki çatlak", çoğu zaman sistemin sigortasıdır.

Mevcut tabloda AKP içinde Hakan Fidan’a yönelik bir "isyan" değil, merkezi olarak kurgulanmış bir "rol paylaşımı" izlenmektedir. Bu, monolitik (tek sesli) bir yapının yaratacağı toplumsal kırılmayı önlemek için uygulanan "kontrollü kaos" doktrinidir. Merkez, kendi içindeki bütünlüğü bilerek esnetmekte, farklı hedef kitlelere farklı frekanslardan yayın yapmaktadır.

Eğer devlet sadece Fidan’ın "sert güç" diliyle konuşursa, bölgedeki sosyolojik taban tamamen kaybedilir. Sadece Ensarioğlu’nun "diyalog" diliyle konuşulursa, devletin caydırıcılığı sıfırlanır ve en önemlisi Milliyetçi oylar kaybedilir. Bu ikili yapı, bir yönetim zafiyeti değil, stratejik bir zorunluluktur.

Sistem, Hakan Fidan’ı "kötü polis" (uygulayıcı), parti içindeki muhalif sesleri ise "iyi polis" (müzakereci) olarak konumlandırmaktadır.

GAZ ALMA YÖNTEMİYLE TAHLİYE

Fidan’ın Suriye ve Irak sahasındaki operasyonel sertliği, Kürt seçmen üzerinde yüksek basınç yaratır. Galip Ensarioğlu ve Mehmet Metiner gibi figürlerin işlevi, Fidan’ı durdurmak değil, bu basıncı "gaz alma" yöntemiyle tahliye etmektir. Bu mekanizma, sert güvenlik politikalarının yarattığı şoku absorbe eder.

Bir motor (devlet aygıtı) sürekli yüksek devirde (operasyonel sertlikte) çalıştırılırsa hararet yapar. Ensarioğlu gibi isimler, motorun soğutma suyudur. Onların "eleştirisine" izin verilmesi, kitleye "Hala bizi anlayan birileri var" mesajı vererek, radikal kopuşları (DEM Parti veya sokak hareketleri) engeller.

HAKAN FİDAN PARTİ İÇİ POLEMİĞE GİRMEZ

Fidan’ın profili, klasik bir Dışişleri Bakanı değil, bir "Güvenlik Mimarı"dır. Söylemleri diplomatik nezaketten ziyade, sahadaki askeri gerçekliğe dayanır. "YPG elimine edilecek" veya "İsrail'in vekil güçleri" tanımlamaları, iç siyasete değil, doğrudan muhatabın (ABD/İsrail/PKK) stratejik merkezine yöneliktir. Fidan, "siyaset üstü" bir teknokrat olarak kodlanmıştır; bu yüzden parti içi polemiklere girmez.

Galip Ensarioğlu, devletin "kırmızı çizgilerine" basma yetkisine sahip nadir aktörlerdendir. Geçmişte hakkında açılan soruşturmalara rağmen sistem içinde tutulması, onun bir "hata" değil, bir "varlık" olduğunu gösterir. Ensarioğlu, Fidan’ın diliyle konuşamayan, o dilden korkan muhafazakar Kürt taban ile devlet arasındaki son köprüdür. Onun "Fidan dönemin ruhunu yansıtmıyor" çıkışı, Fidan’a bir saldırı değil, tabana verilen bir "Ben buradayım, sizi koruyorum" sinyalidir.

MEHMET METİNER B TAKIMI PLANINDA

Mehmet Metiner’in "Kürtleri İsrail’e itmeyin" uyarısı, taktiksel değil, stratejik bir "B Takımı" planıdır. Fidan, YPG’yi İsrail ile eşitleyerek milliyetçi oyları konsolide ederken; Metiner, "Ümmet Kardeşliği" kartını masada tutar. Bu, devletin elinde iki farklı koz olduğunu gösterir: Biri sopadır (Fidan), diğeri havuçtur (Metiner). Metiner’in uyarısı, devletin Kürtleri tamamen "düşmanlaştırmadığını", sadece "terörle" savaştığını hatırlatan bir emniyet mandalıdır.

Saha analizinde tesadüfe yer yoktur. Hakan Fidan’ın "Tüm YPG kadroları gidecek" dediği hafta ile Ensarioğlu ve Metiner’in "yumuşama/uyarı" açıklamalarının eş zamanlı olması, bunun bir iletişim kazası değil, bir iletişim stratejisi olduğunu kanıtlar. Normal şartlarda, Dışişleri Bakanı’nı bu kadar açık hedef alan vekiller disipline verilir. Verilmemeleri, metnin aynı kalemden (Strateji Ofisi) çıktığını veya onaylandığını gösterir.

DENKLEMİN OPERATÖRÜ TAYYİP ERDOĞAN

Bu denklemin operatörü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

Fidan ve Ensarioğlu arasındaki gerilimi bir yönetim aracı olarak kullanır. Erdoğan, Fidan ile "devletin sopasını", Ensarioğlu ile "devletin şefkatini" simüle eder. Fidan’ın arkasında durup "Kılıç kınından çıkıyor" derken, Ensarioğlu’na alan açıp "Kardeşlik seferberliği" demesi, bir çelişki değil, "Çift Hatlı" stratejidir. Erdoğan, Fidan’a güvenmese onu en kritik dosyalara (ABD, Rusya) atamazdı.

Özetle; AKP içinde Hakan Fidan’a karşı yapısal bir direniş yoktur.

Görülen şey, Fidan’ın temsil ettiği "Sert Uygulama"nın yarattığı sarsıntıyı azaltmak için devreye sokulan bir süspansiyon sistemidir.

Araç (Devlet) hızla hedefe giderken (Suriye Operasyonu), yolcuların (Seçmen) sarsıntıdan kusmaması için Ensarioğlu ve Metiner gibi amortisörler çalışmaktadır.

Bunu anlamayan analistler, parti içinde "bölünme" beklerken, sistem tahkim edilerek yoluna devam eder.

Fidan motor gücüdür, diğerleri konfor elemanıdır.