SERMAYE PİYASASI KURULU İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 / 00:01



MUHATAP: YEKDA AYDOĞMUŞ (TCKN: 15997998018)

Adres : Mavişehir Mah. 2040/2 Sok. Selçuk Blok No:5 İç Kapı No: 67 Karşıyaka / İZMİR



KONU: İDARI PARA CEZASI

Muhatabın yukarıdaki adresine gönderilen evrak bila tebliğ iade edilmiş ve adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde başka bir adres bulunamamış olduğundan idari para cezasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



KARAR ÖZETİ: Sermaye Piyasası Kurulunun 09.12.2022 tarihli kararının gereğinin yerine getirilmeyerek Kurulun özel nitelikteki kararına aykırı hakaret edilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.2023 tarih ve 60/1339 sayılı kararı ile muhatap hakkında 69.783 TL idari para cezası verilmiştir. İşbu ilanın gazetede yayımı tarihinden 7 gün sonra bir aylık ödeme süresi ile altmış günlük idari yargıda dava açma süresi başlayacaktır. Ödeme yapılmaması veya dava açılmaması halinde tahsilat için ilgili vergi dairelerince takibat yapılacaktır. Konuya dair “İdari Para Cezası Bildirim Tutanağı” bir ay süreyle Sermaye Piyasası Kurulu Ankara binası girişinde görülebilir. İlanen tebliğ olunur.