Sermet deprem araştırmaları için denizlere açılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (MATAM), Aziz Yıldırım’ın ve Yaltırak Ailesi’nin bağışlarıyla alınan araştırma gemisi Sermet'in faaliyete geçmesi için imzaların atıldığını duyurdu.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak'ın öncülüğünde kurulan yeni nesil deprem araştırma merkezi MATAM, Marmara Denizi'ndeki inceleme yapmak için araştırma gemisi Sermet'i faaliyete geçirdi.

Rektör Mandal sosyal medya hesabından gerekli imzaların atıldığını açıkladı.

Hasan Mandal'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"MATAM’IN DEPREM ARAŞTIRMALARINA GÜÇ KATACAK ARAŞTIRMA GEMİSİ SERMET GÖREVE HAZIR

Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) için büyük bir aşama kaydettik.

Sayın Aziz Yıldırım’ın ve Yaltırak Ailesi’nin değerli bağışlarıyla İTÜ’ye kazandırılan Sermet isimli araştırma gemimiz, Marmara Denizi’nin derinliklerinde yürütülecek bilimsel çalışmalarımıza yeni bir güç katacak. Bu önemli adımın imzalarını, Prof. Dr. Cenk Yaltırak Hocamızla birlikte İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nda attık.

RV Sermet, Marmara Denizi’ndeki aktif fayların oluşturduğu deprem tehlike ve risklerini daha kapsamlı biçimde araştırmamıza imkân tanıyacak.

Deniz tabanını inceleyerek afetlere karşı hazırlıkta kritik veriler sunacak, aynı zamanda farklı disiplinlerden araştırmacılarımız için ortak bir öğrenme ve üretim platformu işlevi görecek.

Bu süreçte büyük emeği olan başta Prof. Dr. Cenk Yaltırak olmak üzere tüm akademisyenlerimize ve değerli bağışçımız Sayın Aziz Yıldırım’a teşekkürlerimi sunuyorum.

İTÜ olarak bilimsel üretimimizi, toplumsal sorumluluk anlayışıyla güçlendirerek; afetlere dirençli bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."