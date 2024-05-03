Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi

Yeşilçam'ın cesur yıldızlarından Serpil Çakmaklı, "Devlet Kuşu", "Yılanların Öcü", "Yaktı Beni", "Yaşamak Bu Değil", "İtirazım Var" gibi unutulmaz filmlerde rol alarak adını sinema tarihine yazdırdığı biliniyor.