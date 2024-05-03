Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi

Yeşilçam'ın cesur yıldızlarından Serpil Çakmaklı, "Devlet Kuşu", "Yılanların Öcü", "Yaktı Beni", "Yaşamak Bu Değil", "İtirazım Var" gibi unutulmaz filmlerde rol alarak adını sinema tarihine yazdırdığı biliniyor.
61 yaşına basan Serpil Çakmaklı, uzun bir aradan sonra son görüntüsüyle tekrar gündemde.
Yeşilçam'ın bu efsane isminin zaman içindeki değişimi, herkesin dilinde.
Serpil Çakmaklı'nın Yeşilçam'daki sayısız filmdeki performanslarından sonra, son görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
61 yaşındaki Serpil Çakmaklı'nın son halini görenlerin şaşkınlığı gizlenemedi ve yıllar içindeki dönüşümü geniş çapta konuşuldu.
SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?
Asıl adı Şener Dönmez olan ve 19 Mayıs 1962'de Eskişehir'de dünyaya gelen Serpil Çakmaklı, mahkeme kararıyla ismini değiştirmişti.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Çakmaklı, birçok filmde rol aldı ve şarkıcılık da yaptı.
Erkekçe dergisi için verdiği erotik pozlarla da tanındı.
Bir televizyon reklamıyla dikkatleri üzerine çeken Çakmaklı'ya, bu reklamdan sonra sinema dünyasından teklifler yağdı.
Serpil Çakmaklı'nın beyaz perdedeki ilk adımı, 1980 yılında Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan "Devlet Kuşu" filmiyle oldu.
İşte, Yeşilçam'ın 61 yaşındaki parlak yıldızı Serpil Çakmaklı'nın son hali...
Serpil Çakmaklı'nın son hali...