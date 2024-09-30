Serpil Timur HERoes: 2024 listesinde 4. sırada

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4'üncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Timuray, YouTube tarafından desteklenen, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4'üncü sırada yerini aldı.

Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

Ocak 2013'ten bu yana Vodafone Grup Dünya İcra Komitesi Üyesi olan ve Nisan 2024'ten bu yana Vodafone Grubu Global Yatırımlar CEO'su olan Serpil Timuray, aynı zamanda 11 yıldır Vodafone Grubu'nun "Herkes İçin Dahiliyet Komitesi"ne liderlik ediyor.

20 MİLYON KADIN DAHA DİJİTAL TEKNOLOJİLERE ULAŞTI

Timuray bu komitede, Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde işyerinde çeşitlilik ve dahiliyeti artırmaya yönelik programların ve toplumda kadınların desteklenmesine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini koordine ediyor. Timuray'ın 2017 yılında Vodafone Grubu'nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı "Connect" programı, kadınların mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Proje sayesinde bugüne kadar Afrika ve Türkiye'de 20 milyon kadının daha dijital teknolojilere erişimini sağladı.

Timuray, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Timuray'ın liderliğinde geliştirilen ve 13 ülkede kullanıma sunulan Bright Sky mobil uygulaması, şiddete maruz kalan kadınların acil yardım çağrısı yapmasına yardımcı oluyor. Uygulama bugüne kadar yaklaşık 800 bin kez indirildi.

Ayrıca Timuray'ın Eylül 2021'den bu yana Kurucu Başkanlığını yürüttüğü "ChangeTheFace Birliği", dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini, danışmanlık firmalarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, teknoloji sektöründe çeşitlilik ve eşitliğin sağlanması için birlikte çalışmasını teşvik ediyor.

Birlik üyeleri, çeşitlilik ve dahiliyet alanındaki en iyi uygulamaları ve içgörüleri paylaşıyor, ortak inisiyatifler konusunda işbirliği yapıyor ve sektör genelinde değişimi sağlamak üzere tek ses olarak hareket ediyor. Timuray, bu çalışmalarıyla, Şubat 2022'de Mobil Dünya Kongresi'nde "Teknolojide Çeşitlilik Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü. "ChangeTheFace" hareketi, Türkiye'de de "Ben Varım" mottosuyla uygulanıyor ve her alanda kadınları desteklemek üzere çalışmalar yürütülüyor.

Timuray, kadın çalışanların desteklenmesine yönelik bireysel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda kadın yöneticiye mentörlük yapan Timuray, aynı zamanda Türkiye'nin farklı illerinde lisans eğitimi görmekte olan kız öğrencilere de mentörlük yapıyor.