Sertaç Komsuoğlu'ndan Fenerbahçe'ye duygusal veda!

Fenerbahçe’de uzun yıllardır yöneticilik yapan Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu.

"HER ZAMAN TRİBÜNDE SİZİNLE OMUZ OMUZA OLACAĞIM"

Mesajında, sarı-lacivertli camiada yaşadığı gururu ve hatıraları paylaşan Komsuoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Tribünden gelen bir taraftar, gençliğinde parkede ter dökmüş bir basketbolcu olarak, Fenerbahçe Beko’nun sorumluluğunu üstlenmenin gururunu yaşadım. Toplamda 7 yıllık yöneticilik görevim sona erdi, ama bu yolculuk bana ömür boyu yetecek kadar hatıra, gurur ve sevgi dolu izler bıraktı. Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve EuroLeague şampiyonluk kupalarıyla taçlandırdık. Fenerbahçe Beko’nun başında olduğum dört yıl süresince 1 EL Şampiyonluğu, 3 BSL Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşayarak sizlerle birlikte büyük bir onur ve gurur yaşadık. Yine bu süreçte ikinci takımımız Fenerbahçe Koleji TB2L şampiyonu olarak TBL’ye çıktı.

Her zaman yanımızda olan, salonumuzu, deplasmanları ve caddeleri boydan boya dolduran taraftarlarımızın sevgisi olmasa hiçbir zaferin anlamı olmazdı. Çubukluyu zirveye taşımak için çıktığımız bu yolda sizlerle yürümek benim için en büyük onur oldu.

Bugün artık yönetici olmasam da Fenerbahçeliliğim aynı aşkla devam edecek. Her zaman tribünde, yanınızda, sizinle kol kola, omuz omuza olacağım. Her şey için teşekkürler Fenerbahçe Ailem.”