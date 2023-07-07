Sertaç Şanlı Barcelona'ya veda etti

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, yollarını ayırdığı Barcelona için veda mesajı paylaştı.

Sertaç Şanlı Barcelona'ya veda etti

Sertaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok özel tecrübeler edindim. Unutmayacağım, hayatım boyunca görüşmeye devam edeceğim arkadaşlıklar kazandım. Kendimi evimde gibi hissettiğim, şampiyonluk yaşadığım Barcelona'ya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bana güvenen, destekleyen herkese ve özellikle de taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kariyerime dönüp baktığımda her zaman güzel anılarla hatırlayacağım kulübüme veda zamanı. Hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı.

Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Böyle insan olmaz! Ağaca bağlı köpeğe defalarca ateş etti Güncel
Böyle insan olmaz! Ağaca bağlı köpeğe defalarca ateş etti
Alcaraz ve Swiatek bir üst turda Spor
Alcaraz ve Swiatek bir üst turda
Boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı Güncel
Boğulma tehlikesi geçirip 1 saat yüzeyde kalmayı başaran 3 genci polis kurtardı
Kuyuya düşen köpek için ekipler alarma geçti Güncel
Kuyuya düşen köpek için ekipler alarma geçti
Tarihi köşkte piyano resitali Kültür Sanat
Tarihi köşkte piyano resitali
Dede Korkut Kitabı'nın tıpkıbasımı yayınlandı Kitap
Dede Korkut Kitabı'nın tıpkıbasımı yayınlandı
Son Dakika... Emekliler yüzde 25 zam alacak Ekonomi
Son Dakika... Emekliler yüzde 25 zam alacak