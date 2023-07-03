Sertaç Şanlı Fenerbahçe'ye doğru

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

Sertaç Şanlı Fenerbahçe'ye doğru

İlk olarak SDNA’nın duyurduğu, Eurohoops kaynaklarının da doğruladığı üzere Fenerbahçe, Barcelona’dan Sertaç Şanlı ile iki yıllığına anlaşmaya yakın. Henüz biten bir durum olmasa da görüşmeler pozitif yönde devam ediyor.

Sertaç’ın Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

2020-21 sezonunda Anadolu Efes ile EuroLeague şampiyonluğu sevinci yaşayan Sertaç, 2021 yazında Efes’ten ayrılarak Saras Jasikevicius’lu Barcelona’nın yolunu tutmuştu.

Bu süreçte zaman zaman beklenen istikrarı ortaya koyamasa bile milli oyuncumuz, geçtiğimiz sezon Barça’nın İspanya Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Geçtiğimiz sezon toplam 36 EuroLeague müsabakasında süre bulan Sertaç Şanlı, maç başına 6.2 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

İspanya Ligi’nde ise 31 yaşındaki pivot, maç başına 7.8 sayı ve 3.9 ribaund ile mücadele etmişti.

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