Sertaç Taşdelen için istenen ceza belli oldu

İstanbul başsavcılığı 16 Temmuz iki uygulama ve internet sitelerine soruşturma başlatmış, ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ Sertaç Taşdelen tutuklanarak mal varlığına el konulmuştu.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan Taşdelen hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Taşdelen’e ait el konulan mal varlıkları şöyleydi:

Banka hesapları

Elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar

Deniz taşıtları

Araçlar (107 milyon 500 bin lira değerinde)

Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık payı

SERTAÇ TAŞDELEN KİMDİR?

Fotoğrafçı Murat Arık’ın ’70 çizgi portre ve biyografi kitabı’ başlığında aktardığına göre 42 yaşındaki Sertaç Taşdelen Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun.

Yedi sene Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai ve Singapur’da Ernst & Young (E&Y) şirketinde çalışan Taşdelen annesinin 2011’de açtığı ‘Binnaz’ adlı blog üzerinden ‘fal’bakılması nedeniyle büyük ilgi gördü.

Önceleri sadece anne Binnaz Gündoğan’ın yorum yaptığı sitede bugün binden fazla yorumcu çalışıyor. Ayrıca Sertaç Taşdelen; Binnaz, Faladdin ve İyilikpaylaş’ın kurucu ortağı.