Sertifika toplayarak ev sahibi olma dönemi başlıyor: Tanesi 7,59 liradan kaç adet toplamak gerekiyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Gayrimenkul sertifikası modeliyle vatandaşların kredi ve faiz yüküyle borçlanmadan doğrudan projeye ortak olması sağlanacak.

Emlak Konut GYO’nun proje geliştiriciliği ile TOKİ’nin proje tamamlama garantörlüğünün buluşacağı model Başakşehir’de Damla Kent Evleri Projesi ile hayata geçecek.

48 ayda tamamlanacak proje kapsamında 5 bin 325 konut inşa edilecek. Projenin ilk etabında 1540 adet konut halka arz edilecek. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak.

1 SERTİFİKA FİYATI 7,59 TL

Bu konutlardan satın almak isteyen vatandaşlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde bir sermaye piyasası aracı olan gayrimenkul sertifikasını satın alıp biriktirecek. 1 sertifika fiyatı SPK tarafından 7,59 TL olarak belirlendi.

Herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmadan vatandaşlar bütçelerine göre alım yapıp sertifika biriktirebilecek. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, "Damlaya damlaya ev olur" düşüncesiyle mülk edinme veya Borsa İstanbul’da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma imkanı sunulmuş olacak.



EV ALMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA ALMAK LAZIM?



62 m²’lik 1+1 daireler 631 bin 516 adet, 88 m²’lik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifikaya karşılık geliyor.

BORÇLANMA DEĞİL ORTAKLIK

Yine vatandaşlara mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajı sunulacak. Bu sayede her bütçeye uygun ve küçük paylarla konut alımının önü açılacak.

Borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman Borsa’da alıp-satma imkanı sağlayan 3 ayrı yatırım seçeneği yer alacak.

ASLİ EDİM: SERTİFİKA BİRİKTİRME YOLUYLA KONUT SATIN ALMA

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenler ‘Asli Edim’ hakkından faydalanarak konut satın alabilecek. Vatandaşlar Asli Edim’den faydalanmak için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirip proje tamamlandığında istediği evi satın alabilecek.

Proje kapsamında bir konutu ortak satın alma imkanı da sunulacak. İki ya da daha fazla kişi sertifikalarını birleştirerek belirlenen sertifika adedine ulaşınca aynı konuta ortak alabilecek. Paylı mülkiyet denilen bu yöntemde alıcıların isimleri tapuya hisseleri oranında yazılacak.

TALİ EDİM: GAYRİMENKUL DEĞERİNDEN PAY ALMA

Konut satın almak yerine projedeki gayrimenkullerin değer artışından faydalanmak isteyenlere de ‘Tali Edim’ hakkı sağlanacak. Proje sonunda Asli Edim’e konu olmayan daireler TOKİ garantisiyle açık artırma usulü satılacak. Projenin toplam değerindeki artışla birlikte, sertifika başına düşen nihai ‘İtfa Bedeli’ nakit olarak yatırımcının hesabına aktarılacak.

BORSA’DA ALIM SATIM MODELİ

Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman alım-satım yapabilecek. Sertifikalar o günkü borsa fiyatı üzerinden satılabilecek ve para sertifika sahibinin hesabına geçecek.

ASLİ EDİM İLE KONUT SATIN ALMA SÜRECİ NASIL İLERLER?

Yatırımcı, hedeflediği bağımsız bölüm için gerekli sertifika adedine ulaşınca, aracı kuruma hangi bağımsız bölümü istediğini belirterek başvuruda bulunur. Aracı kurum, yatırımcının sertifika adedini kontrol edip Emlak Konut GYO’ya bildirir. Başvuruda öncelik, başvuru zamanına göre belirlenir. Emlak Konut, 2 iş günü içinde yatırımcıyı sözleşmeye davet eder.