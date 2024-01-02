Servet Avcı Ankara’ya aday olacak mı? Yeniçağ açıklıyor

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi özellikle İstanbul ve Ankara’da aday gösterilecek isimler merakla bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise şimdiye kadar yalnızca mevcut başkan CHP’li Mansur Yavaş ismi açıklanırken, diğer partilerin adayları ise merakla bekleniyor.

AKP’nin Mansur Yavaş’ın karşısına kimi çıkaracağı merakla beklenirken, seçime ‘hür ve müstakil’ adaylarla gireceğini açıklayan İYİ Parti’nin adayı hakkında da iddialar gündemde.

Kulislerde, bazı partilerin aday olarak Servet Avcı ismini gündemine aldığı ve teklif götürdüğü yönünde iddialar bulunuyor. Avcı ise bu iddialar karşısında sessizliğini Yeniçağ’a bozdu.

Ankara için aday olup olmayacağı sorulan Avcı, "Öyle bir şey yok. Karım bile soruyor. Ben de ona 'Sen beni tanımıyor musun? Elbette bir tavrım olacak ama aday olmayacağım' diye cevap verdim. Tavrımı da açıklayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Ankara'da kısa süre içerisinde AKP, İYİ Parti, Zafer Partisi gibi partilerin adaylarını açıklaması ve hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

SERVET AVCI KİMDİR?

1965 Trabzon doğumlu olan Servet Avcı, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Başbakanlık Basın Müşavirliği’nde görev yapan Servet Avcı, 1988-1989 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

1992’de Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanı oldu. Nizam-ı Alem Ocakları, Bizim Ocak ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı. 1995-2003 arasında BBP Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında da MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı.

2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı olan Avcı, 2023’ün Ekim ayında bu görevinden alındı.

Helen Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.