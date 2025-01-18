Servet Çetin: "Karagümrük, sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu?"

Trendyol 1. Lig’in 20’nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere bitti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin konuştu.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE SESLENİYORUM"

Çetin "Sahanın zeminiyle ilgili sorunlar yaşadığını ifade ederek, “Maçta bugün o kadar çok rezillikler vardı ki, onları tek tek artık birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Yani bu da bana düştü. Birincisi, her zaman geldiğim günden beri söylüyorum. Zemin, zemin, zemin. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen yardımcı olsunlar bize. Zemin şu çocukların sağlığına zarar, oyunumuza zarar. Yani rakip takım tesadüfen bir gol atıyor, ondan sonra uğraşıp duruyoruz golü çıkartmaya. Yani inanılmaz kötü zemin. Ben oyuncu arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bu kadar özveri, bu kadar oyun oynama anlayışı inanılmaz. Maçı kaybedebiliriz bile. Hiç problem yok ama gerçekten geldiğim günden beri ‘Zemin, zemin, zemin’ diyorum. Ben kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Yazık bize, emeğimize yazık” dedi.

"NE HAKEM YARDIMCI OLUYOR NE RAKİP OYUNCULAR"

Maçla ilgili konuşan Çetin, “Oyun oynayan takımız. Ne hakem yardımcı oluyor, ne rakip takım oyuncuları. Karagümrük, sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu? Geçen hafta Ankaragücü sürekli yatıyor. Bu hafta Karagümrük. İkisi de lig görmüş takımlar bunlar, yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. Biraz insanda ahlak olması lazım. Zaman geçirmenin de bir edebi vardır, bir doğrusu vardır yani. Ankaragücü de dahil nispeten Ankaragücü bunlara nazaran daha iyi ama maçın başından beri 8 dakika uzatma veriliyor. Sadece zaten 15 dakika kaleci zaman çaldı. Tartışma oldu, bir sürü oyuncu değişiklikleri var. 8 dakika zaman uzatıyor. Hakem penaltımızı vermedi. Dikkat edin. Golü attıktan sonra hakemin lütfen yüz ifadesine bakın. Üzüldü ya gol attık diye. Yani o derece. Rakibe de çanak tuttu, rakibin oyunu bozmasını. Yani burada rakip takım oyuncularına da sesleniyorum. Hocasına da sesleniyorum, arkadaşlar oyun oynayın. Bizim bu zamana kadar geldiğimiz bu 9’uncu maçımız. Önde olduğumuz maçta gördünüz mü böyle bir şey yaptığımızı? Yapmıyoruz. Çünkü oyun oynamaya çalışıyoruz. Rakip takıma saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.