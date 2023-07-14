Servet Çetin Sivasspor'un rakiplerini açıkladı

2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da Teknik Direktör Servet Çetin, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

Servet Çetin Sivasspor'un rakiplerini açıkladı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, “Sivasspor’u ne kadar yukarılara taşır ne kadar sıralamada üst tarafta bitirirsek ne mutlu bize. Çıtamız yüksek ama diğer takımlarla aramızdaki ufak tefek farklar var” dedi.

Çetin, yıldız transfer olarak nitelendiren futbolcu arayışında olmadıklarını söyleyerek, “Öyle bir oyuncu alırız ki ismi yoktur ama takımda liderlik yapıp yıldız bir oyuncu olabilir. Bizim öyle isim alalım, yada isimle takımı götürelim diye bir düşüncemiz yok. Biz biraz daha takım oyunu oynamak isteyen, biraz daha mücadelenin üst düzeyde olduğu, bir biri için mücadele eden bir ekip kurmaya çalışıyoruz. O yüzden herkese kapımız açık. Bizim yapımıza uyun ve oyun sistemimize uygun oyuncuları katmaya çalışacağız” dedi.
“Farklı oyuncular katabiliriz”

Takımda sözleşmesi biten oyuncularla görüşmediklerini belirten teknik direktör Çetin, “Sözleşmesi biten futbolcularla şuan için bir görüşme yok. Onu değerlendireceğiz, şuan transferlere odaklandığımız için değerlendiremedik. İstediğimiz bölgelerdeki oyuncuları netleştirebilirsek daha sonra içeriye farklı oyuncular katabiliriz. Farklı düşüncelerimiz var. Ana hedefteki oyuncuları tespit edip aldıktan sonra işimiz kolaylaşacak. O konuda daha sağlıklı karar vereceğiz” ifadesini kullandı.
“Erzurum’da 4 hazırlık maçı yapacağız”

Çetin, 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum kampının başlayacağını ifade ederek, “Erzurum kampında oynayacağımız 4 hazırlık maçında 2 rakibimiz belli oldu. Antalyaspor ile Ümraniyespor ile maç yapacağız. 1 tane İran takımı olabilir, 1 tane de Azerbaycan takımı olabilir ama şuan bu 2 maç net değil. Görüşmelerimiz devam ediyor. 4 hazırlık maçı yapacağız bir aksilik olmazsa” dedi.
“Başarıyı getiren sadece ekonomi değil”

Servet Çetin son olarak, Sivasspor’un yeni sezondaki hedefinin üst sıralar olduğunu vurgulayarak, “Sivasspor’u ne kadar yukarılara taşır ne kadar sıralamada üst tarafta bitirirsek ne mutlu bize. Çıtamız yüksek ama diğer takımlarla aramızdaki ufak tefek farklar var. Başarıyı getiren sadece ekonomi değil. Doğru oyuncular tercih etmek lazım. Bizim amacımız Sivas’ı en yukarıda, Sivas’a yakışacak şekilde iyi bir yerlerde pozisyon almasını sağlamak” diye konuştu.

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