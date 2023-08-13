Servet Çetin: Takımımdan memnunum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Samsunspor ile oynadıkları mücadelede iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

KAYNAK: AA
Servet Çetin: Takımımdan memnunum

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takımımı tebrik ediyorum. Sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi de futbol oynadık." dedi.

İyi mücadele ederek golü bulduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık. Ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontratak pozisyonlarında özellikle Samu Saiz son paslara biraz dikkat edip takım arkadaşlarına topu geçirebilseydi 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız."

(AA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Pendik'te dolaşan robot köpeğin başına gelmeyen kalmadı 'Hoşt' diyen de oldu, çay-simit ikram eden de. Teknoloji - Otomotiv
Pendik'te dolaşan robot köpeğin başına gelmeyen kalmadı 'Hoşt' diyen de oldu, çay-simit ikram eden de.
Sigorta sektörü ne kadar işlevsel? / Selim KADIOĞLU Konuk Kalem
Sigorta sektörü ne kadar işlevsel? / Selim KADIOĞLU
Milliyetçilerin hatırlanma mevsimi yaklaşırken Yazarlar
Milliyetçilerin hatırlanma mevsimi yaklaşırken
Tüm yollar borsaya çıkıyor Yazarlar
Tüm yollar borsaya çıkıyor
Gelin hep birlikte efsaneyi geri getirelim Yazarlar
Gelin hep birlikte efsaneyi geri getirelim
Kış bize zor, onlara kolay olacak! Yazarlar
Kış bize zor, onlara kolay olacak!
Ak Parti/Saray doludizgin Yazarlar
Ak Parti/Saray doludizgin