Servet Çetin teknik direktör oluyor

Editör: Barış Atakan

6 senedir deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yardımcılığını yapan ve ekibine katıldığı günden beri Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Türk futbolunun efsanelerinden Servet Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ekibinden ayrıldığını ve yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini duyurdu.

Eski futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Uzun yıllardır Rıza Çalımbay Hocamın yanında sürdürdüğüm yardımcı antrenörlük görevimden yoluma teknik direktör olarak devam etme isteğim sebebiyle ayrılmış bulunmaktayım”

“Bu süreçte çok şey öğrendim, bana sahada sınırsız özgürlük tanıyan, büyük tecrübeler yaşama fırsatı veren ve teknik direktörlük yolunda bana ışık tutmuş olan Rıza Çalımbay Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda birlikte yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz tüm teknik ekibe de teşekkür ederim"

"Futbolculuk zamanımdan bilinen mücadeleci ruhumla beraber teknik direktörlük için istekli ve hazırlıklıyım. Geçen yıl eğitimini tamamladığım UEFA Pro Lisans ile mücadele ve rekabetin yanında, modern ve total futbolun gereklilikleriyle birlikte üreten kimlikle sahaya tüm enerjimi yansıtmak için kendimi hazır hissediyorum"

HEM GALATASARAY HEM FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Servet Çetin, Kartalspor’da başladığı futbolculuk kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giymiş 59 kez A Milli Takım'da yer almıştı.