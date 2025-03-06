Servet Çetin’den hakemlerle ilgili ortalığı karıştıracak sözler: Bazıları dayağı hak ediyor

Kaynak: Ajansspor
Servet Çetin’den hakemlerle ilgili ortalığı karıştıracak sözler: Bazıları dayağı hak ediyor

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin’den ortalığı karıştıracak sözler geldi. Çetin, "Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, hakem hatalarıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Servet Çetin, "Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.

Servet Çetin son haftalarda aleyhlerine yaşanan hakem hatalarına vurgu yaptı. Ajansspor'a konuşan Servet Çetin'in sözleri gündem oldu.

Hakemlerin aldığı parayı hak etmediğini belirten Servet Çetin, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar. İnsanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir" dedi.

Bazı hakemleri dayağı hak ettiğini söyleyen Servet Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Amed'in hakemler tarafından engellendiğini öne süren Çetin, "Hakemler bilerek Amedspor'un puan almasını engellemeye çalışıyorlar. Ankaragücü maçında kazandık, iyi bir performans gösterdik. Amedspor geliyor dediler, bir dokunalım dediler. Başladılar iki üç hafta dokunmaya. Özellikle İstanbul takımlarına karşı bu durum başımıza geliyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Son Haberler
Sahte MİT’çiyi yüzbaşıyı jandarma yakalandı! İşyerinde bile herkes ‘komutanım’ diye hitap ediyordu
Sahte MİT’çiyi yüzbaşıyı jandarma yakalandı! İşyerinde bile herkes ‘komutanım’ diye hitap ediyordu
Yeniçağ TV gündeme taşıdı! Zafer Partisi: Özdağ 45 gündür tutuklu ama ortada iddianame yok
Yeniçağ TV gündeme taşıdı! Zafer Partisi: Özdağ 45 gündür tutuklu ama ortada iddianame yok
Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı! Siyah dekolteli elbisesiyle büyüledi
Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel rüzgarı! Siyah dekolteli elbisesiyle büyüledi
Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!
Çaresiz bekleyişteki aile sayısı giderek artıyor!
Türkiye Kupası'nda dev derbi: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda dev derbi: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu