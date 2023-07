Servet Çetin'den transfer sözleri. Pelkas iddialarına cevap verdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Servet Çetin, yeni sezon hazırlıklarına geç başladıklarını ama aradaki açığı çok çalışarak telafi edeceklerini ifade etti.

İşte Servet Çetin'in açıklamaları;

-Transfer konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antrenman bitiyor, hemen oyuncu izliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, akabinde uyuyana kadar oyuncu izliyoruz. Havuz gerçekten çok dar. Herkes o havuzdan oyuncu çalışıyor. Biz de nitekim öyle. İyi oyuncuları bulmaya, takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama şu an net bir şey yok. Beğendiğimiz oyuncular çıkıyor tama tabii ki maddi boyutu, işte oyuncuların ailevi yapısı, şehir tercihleri gibi bazen sorunlarla karşılaşıyoruz. Var gücümüzle bir an önce eksik mevkilerdeki oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda 6 numara, 8 numara, stoper ve forvette oyunculara bakıyoruz. Çünkü o bölgelerde eksiklerimiz açık. O yüzden başkanımız, yönetimimizle bu konuda arayışımız hızla devam ediyor.

-Şu an öyle bir görüşme yok ama sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama tabii onun bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok. (AA)