Servet Çetin'in yardımcıları belli oldu

Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin'in ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu

Servet Çetin'in yardımcıları belli oldu

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekipte Zafer Uysal, Levent Kartop ve Hasan Haykır, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Yasin Soydemir ve Dünyacan Çiçekverdi'nin atletik performans antrenörü olarak görev alacağı Sivasspor'da, kaleci antrenörlüğüne ise Eser Altın getirildi.

Evren Otyakmaz ve Volkan Kaya ise teknik direktör Servet Çetin'in ekibinde analizci olarak görevlendirildi.

Sivasspor'da Servet Çetin, bugün düzenlenen törenle resmi sözleşme imzalayarak teknik direktörlük görevine getirilmişti. (AA)

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