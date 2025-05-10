Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Sivas'ta havalimanına personel taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nuri Demirağ Havalimanı yolunda ilerleyen, havalimanına personel taşıyan Ç.U. (34) yönetimindeki 58 S 0275 plakalı servis minibüsünde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Minibüsteki alevlerin büyümesiyle servis şoförü, aracın yolun kenarına çekerek personeli indirdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbarla olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

Servis minibüsü cayır cayır yandı!

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