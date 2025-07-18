Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde personel servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde personel servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30’da Balçık Mahallesi Organize Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 34 BFF 493 plakalı otomobil ile karşı yönden ilerleyen M.K. yönetimindeki 34 LBP 302 plakalı personel servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada otomobil sürücüsü Ş.B. ile yanındaki yolcu ve minibüs sürücüsü Ö. K. ile 7 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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